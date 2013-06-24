На засіданні щодо підсумків роботи Програми Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), якою керує Світовий банк, представники Мінфіну, проєктних команд СБ та 17 країн-донорів обговорили прогрес у реалізації програми та стратегічні пріоритети подальшої роботи фонду в Україні.

Заступник міністра фінансів Ольга Зикова подякувала Світовому банку та партнерам за підтримку України і зауважила, що URTF залишається критично важливим інструментом для України, який дає уряду змогу оперативно залучати партнерське фінансування.

На кінець 2024 року URTF мобілізував 2 млрд доларів донорських внесків, з яких 1,2 млрд доларів було вже залучено. Це грантове фінансування також допомогло розблокувати 6,2 млрд доларів додаткового фінансування для зусиль України з відновлення, відбудови та реформ.

На сьогодні проєкти, що підтримує URTF, охопили 20 млн українців. Серед них понад 87 000 домогосподарств (а це майже 200 000 осіб) отримали компенсації на ремонт пошкоджених війною будинків (проєкт HOPE у житловому секторі); 3,5 млн відновили електропостачання, 1,5 млн — теплопостачання завдяки поставкам критично важливого обладнання (проєкт RePoWER в енергетиці); 6,3 млн осіб отримали послуги з охорони психічного здоров’я та медичні обстеження, 5,2 млн дітей було вакциновано, 473 000 пройшли реабілітацію (проєкт HEAL у галузі охорони здоров’я); 33 000 фермерів отримали доступ до пільгового фінансування (проєкт ARISE у сільському господарстві); 13 млн вчасно отримали виплати соціальної допомоги (проєкт PEACE на підтримку спроможності України надавати державні послуги); 380 тис. школярів скористалися покращеною освітою, 12 тис. дітей у віддалених районах отримали безкоштовний транспорт (проєкт LEARN в освіті), повідомляє Мінфін.