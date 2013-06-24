Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проект в Україні з використанням фінансового інструменту “Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results» (PforR)” — “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Доступний обсяг фінансування за проектом LEARN становить 415 млн доларів США.

LEARN спрямований на підтримку системи освіти в Україні:

покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

“Уряд має на меті покращити та зробити більш безпечним освітній процес в умовах воєнного стану. Проект LEARN допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

“Своєчасність рішень та адаптивність Світового банку допомогли Уряду з перших днів повномасштабного вторгнення забезпечувати громадян належними послугами. Завдяки ефективному діалогу між сторонами, реалізуємо низку ініціатив, зосереджених на реалізації реформ, підтримці соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, сектору агровиробників, а також проектів відновлення”, – додала заступник Міністра фінансів Ольга Зикова.

Підписання Угоди за проектом має відбутися у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати 200 млн доларів США до загального фонду державного бюджету.

Відповідальним виконавцем проекту PforR LEARN у нагляді та координації є Міністерство фінансів України. Водночас профільною впроваджувальною установою визначено Міністерство освіти і науки України, яке відповідатиме за впровадження Проекту LEARN, його моніторинг та оцінку.