Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук розповіла команді Світового банку про євроінтеграційні реформи. Сторони домовилися продовжити та посилити співпрацю за наявними напрямами та узгодити шляхи додаткової підтримки від Світового банку українських ініціатив.

«Ми зацікавлені в розвитку проєкту з управління небезпечними відходами. Він покликаний допомогти Україні у запобіганні впливу на довкілля таких речовин, як стійкі органічні забруднювачі, поліхлоровані біфеніли, ртуть і азбест. У межах проєкту партнери планують надати Україні методологічну та технічну допомогу щодо визначення обсягів утворених таких відходів та ефективного управління ними», — зазначила Світлана Гринчук.

У Міндовкілля розраховують, що досвід Світового банку допоможе також у реформуванні водної політики та створенні цифрової системи для моніторингу довкілля.

Світлана Гринчук подякувала регіональному директорові Світового банку з питань сталого розвитку в Європі та Центральній Азії Самеху Нагібу Вахбі, іншим колегам зі Світового банку за готовність посилювати співпрацю, повідомляє Міндовкілля.