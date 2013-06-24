25 квітня на полях Spring Meetings у Вашингтоні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із Президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили реалізацію спільних проектів, які вже впроваджуються. Глава українського Уряду відзначив важливість надання Україні в березні та квітні цього року в межах ініціативи PEACE більш ніж 3,5 млрд доларів.

«Це найбільший інвестиційний проект в історії Світового банку обсягом понад 50 млрд доларів», — підкреслив Денис Шмигаль.

На зустрічі також йшлося про започаткування нових програм, залучення фінансування на 2026 рік та подальшу підтримку у впровадженні реформ.

«Цінуємо допомогу Світового банку у відновленні України, зокрема розробку оцінки потреб на відбудову», — зазначив Прем’єр-міністр.