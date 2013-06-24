Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) продовжать підтримку українських ініціатив у питаннях відновлення, оцінки потреб для відбудови, а також питаннях підготовки до зимового періоду. Про це під час зустрічі домовились Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Хочу подякувати Світовому банку та IFC за підтримку наших ініціатив. Наші пріоритети не зміняться, тому ваша допомога та підтримка надзвичайно важливі. Міністерство візьме на себе лідерство у наших спільних проектах”, – сказав Олексій Кулеба.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України наголосив, що Мінінфрастуктури тепер має ще один значний фокус – це забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, що також потрібно враховувати у двосторонній співпраці. Ще одним із завдань держави є підготовка інфраструктури у громадах і для людей, які будуть повертатися з фронту.

Олексій Кулеба наголосив, що всі спільні зі Світовим банком преєкти, які вже розпочато, планується продовжувати.

“Для нас також залишається актуальним питання підготовки до зими та відновлення енергетики. Багато в чому завдяки підтримці Світового банку регіони мають розуміння, як буде проходити зима. Нам потрібно продовжувати проекти децентралізації енергетичного сектору”, – наголосив Олексій Кулеба.

Також Віце-прем’єр-міністр з відновлення України зазначив, що Мінінфраструктури сподівається на подальшу співпрацю зі Світовим банком у транспортній галузі за основними магістральними напрямками та щодо морських портів.

Партнери зазначили, що Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація дуже цінують двосторонню співпрацю та продовжуватимуть підтримувати народ України.

“Наша співпраця вже показала гарні результати і в секторі енергетики, і в секторі відновлення житла, і в транспортній галузі. Вже за два тижні команда Світового банку, що працює в житловому секторі, продовжить переговори з Міністерством щодо подальшої співпраці в цій сфері”, – зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Наразі Світовий банк має чіткий план подальшої спільної роботи. За словами представників Світового банку, Україна має привабливі інвестиційні можливості.