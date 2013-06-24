Світовий банк готовий підтримувати інвестиції в українську економіку. Це під час зустрічі з Першим віце-прем’єр-міністром – Міністром економіки України Юлією Свириденко підтвердив віце-президент Міжнародної Фінансової корпорації (IFC) Мохамед Гулед. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили плани зі збільшення фінансування бізнес-проектів в Україні на наступний рік. У фокусі переговорів, крім традиційного сільського господарства, були також підприємства, які є системними для всієї економіки: транспорт, енергетика, банківська система.

«Ми активно працюємо над завершенням усіх підготовчих формальних процедур, щоб оголосити про обсяги та напрями фінансування проектів IFC вже наступного року. Також в рамках Групи Світового Банку працюємо з MIGA над пілотним проектом зі страхування воєнних ризиків. Попри війну економіка України не зупиняється і буде розвиватися», - запевнила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр України подякувала співрозмовнику за те, що під час війни Світовий банк надає безпрецедентну багатомільярдну допомогу Україні.

Юлія Свириденко запропонувала більше сфокусуватись на фінансуванні бізнесу в умовах війни. Адже на сьогодні - це основний пріоритет для співпраці Міністерства економіки України з Групою Світового Банку.

«У цьому контексті особливо важливо підтримувати підприємства, які попри все працюють і заохочувати нові інвестиції. Розвиток бізнесу в умовах війни - головний пріоритет у взаємодії Міністерства економіки з Групою Світового Банку», - підкреслила Юлія Свириденко.

Довідково

Під час воєнного стану Світовий банк затвердив для України три позики на загальну суму 1,85 млрд євро та 91,16 млн доларів США.

На сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE) на загальну суму 7,3 млрд дол. США.

Оцінка збитків, завданих війною, і планування повоєнної відбудови відбувається за активної співпраці зі Світовим банком.