У 130 країнах адаптовано законодавство, яке визнає множинне громадянство як інструмент єдності, залучення інвестицій, економічного зростання і зміцнення зв’язків з діаспорою. Міністерство національної єдності вивчає світовий досвід, адже лібералізація підходів до реформи множинного громадянства може стати корисною і для України.

«За роки незалежності мільйони українців опинилися за кордоном — працюючи, навчаючись, розвиваючи бізнес. Лише після початку повномасштабного вторгнення понад 6 мільйонів громадян були змушені залишити рідну землю, шукаючи безпеки в інших країнах», — наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Множинне громадянство може допомогти подолати виклики, пов’язані з виїздом наших співвітчизників за кордон, адже дасть змогу зберегти зв’язок з Батьківщиною.

До прикладу, традиційна українська діаспора: її представники, як правило, ніколи не мали паспорта України, але поколіннями зберігали мову, культуру, ідентичність і зв’язок з історичною Батьківщиною. Це стосуватиметься й тих, хто виїхав з України за останні десятиліття або після початку повномасштабної війни. Багато з них тимчасово перебувають за кордоном, однак дехто замислюється над тривалим проживанням або навіть отриманням громадянства країни перебування.

«Множинне громадянство — не лише юридичний статус. Передусім це про людей. Про тих, хто відчуває себе українцем незалежно від кордонів. Ми вивчаємо міжнародний досвід, аналізуємо ризики та шукаємо баланс між відкритістю та національними інтересами», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

Нині питання запровадження множинного громадянства проходить всебічне опрацювання, щоб знайти найбільш оптимальні рішення для України та її громадян, повідомляє Міністерство національної єдності.