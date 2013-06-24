Вже третій рік, зимові свята приходять до українських дітей в умовах війни. І тепер ми по-справжньому розуміємо, що таке дитячі посмішки, розуміємо всім серцем. Війна, яка перетворила країну на поле битви, неминуче зачепила найвразливіше – душі наших дітей. Ніхто не заслуговує на дитинство, заповнене страхом, бідою та руйнацією.

У прифронтових районах, де війна відчувається найбільше, діти стикаються з труднощами, що перевищують уявлення багатьох з нас. Вони прокидаються під гуркіт артилерійських обстрілів, під вибухи авіабомб та російських ракет, і це стало для них щоденністю.

Хоча наші будні сьогодні аж ніяк небезхмарні, діти України продовжують мріяти, творити, вчитися та рости. І вони дуже радіють святам: музика, ігри, пісні, солодощі – все це піднімає настрій і змушує посміхатися. Особливо це важливо для малюків, які опинились у лікарні.

З нагоди зимових свят в одній з прифронтових дитячих лікарень пройшли святкові заходи для дітей, які знаходяться на лікуванні. Заходи було організовано та проведено службою військового капеланства ОСУВ «Хортиця». Святий Миколай разом з військовими капеланами привітав дітей, передав кожному маленькому пацієнту солодкий подарунок, побажав мирного та щасливого дитинства. Також святий Миколай передав дітям і лікарям щирі вітання та добрі побажання від особового складу і командування ОСУВ «Хортиця.

Варто зазначити, що головна мета подібних заходів – турбота про наших дітей, їхнє фізичне та моральне здоров'я, виховання національній самосвідомості, культурна освіта. Важливо, що свято прийшло до дітей, які постраждали внаслідок військової агресії рф проти України.

Джерело: ТГ-канал ОСУВ "Хортиця" "Хортицькій вітер"