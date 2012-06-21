Усі ми повинні дбати не лише про себе і близьких, а й про тих, хто з різних причин обділений увагою та турботою. Особливо коли йдеться про дітей. Так, нещодавно ДП «СЕТАМ» за підтримки Міністерства юстиції провело благодійний аукціон «Допоможемо дітям разом». Усі гроші, які вдалось отримати від проведення аукціону, спрямують малечі спеціалізованого обласного будинку дитини м. Боярка. Нині там виховують 109 дітей до семи років.
На благодійному аукціоні, який проводив ведучий Андрій Куликов, виставляли багато лотів, зокрема й такі: дитяча книжка «Пригоди Морозенка» авторства заступника міністра юстиції Ганни Онищенко; книжка про театр ім. І. Франка та два квитки на виставу Богдана Бенюка; губна гармошка відомого українського шансоньє Гарика Кричевського, капелюх від Луйко; клатч відомого вітчизняного дизайнера Олени Бурби; вишиванка торгової марки Foberini; триптих «Квіти мого настрою» народного художника України Володимира Слєпченка; лялька-мотанка; Міккі Маус із колекції співачки Ассоль тощо. Загалом цього разу було продано 12 лотів на загальну суму майже 70 тисяч гривень.
«Ми проводимо аукціон з однією простою метою — поділитися частинкою любові й свого серця з малечею, яка потребує цього найбільше, — сказав міністр юстиції Павло Петренко. — Діти чужими не бувають. Вони приходять у світ із певною метою, і наше завдання — дати їм змогу її реалізувати. Ще Платон казав: людина, яка робить добро, стає сильнішою сама і робить сильнішими інших. Коли ділимося своєю любов’ю, то її стає більше і в наших серцях. Вірю, що настане час, коли нам не треба буде проводити такі аукціони, а кожна дитина буде захищена і забезпечена всім необхідним. Поки що цього немає, тому ми повинні всіляко допомагати дітям».
Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов додав: щоб такі аукціони відбувалися постійно, в самій системі «СЕТАМ» створено спеціальний розділ «Благодійні аукціони». «У цьому розділі постійно з’являтимуться цікаві лоти, гроші від продажу яких ітимуть на благодійні цілі», — сказав він.
Тривають онлайн-торги, виручені гроші спрямують у цей дитячий будинок. Тому всі охочі можуть долучитися до благодійності, завітавши на сайт електронного аукціону і придбавши вподобану річ.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»