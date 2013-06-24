Міністр закордонних справ Андрій Сибіга засудив масований російський терористичний обстріл України:

«росія здійснила масовану терористичну атаку проти України, застосувавши майже 700 дронів, десятки балістичних і крилатих ракет. Атака була переважно спрямована проти цивільних людей. Щонайменше четверо людей загинуло в Києві, серед них 12-­річна дитина, понад 50 осіб зазнали поранення; восьмеро людей загинуло в Одесі; троє загинуло та близько трьох десятків зазнали поранень у Дніпрі; одна людина загинула в Запоріжжі. Такі атаки не можуть ставати нормою. Це воєнні злочини, які необхідно зупинити, а винних притягти до відповідальності.

Закликаємо міжнародну спільноту до негайних дій. Усі рішення, необхідні для посилення тиску на агресора, слід розблокувати вже зараз. Відкладати санкції проти росії чи пакети підтримки для України аморально, контрпродуктивно та небезпечно. Кожен день подальшої бездіяльності щодо критично важливих рішень надсилає хибні сигнали та заохочує агресора продовжувати, затягувати й розширювати війну.

Ми вкотре закликаємо всі держави долучитися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України шляхом повідомлення Ради Європи про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди», — наголосив міністр, повідомляє МЗС.