Весна в Україну у 2018 році може прийти рано – на це може вплинути аномально тепла зима. Таку думку озвучив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
«В середньому, кліматична температура підвищується кілька десятків років поспіль. Зміни є причиною зростання температурного режиму не тільки влітку, але й взимку. Згідно з нашими даними, за останній час в найбільш холодні місяці стало тепліше на 2-2,5 градуса. Все це в значній мірі скоротило тривалість зимового періоду, а сама українська зима стала іншою», – пояснив Кульбіда.
Він зазначив, що синоптики не перестають дивуватись різким змінам у погоді. Зокрема, цьогорічна зима в Україні є аномально теплою – таких високих температур взимку не спостерігалося протягом останніх 100 років. Та попри ранню весну ймовірні короткочасні «зимові» дні – снігопади та морози. Адже такі аномальні «вибрики» погоди вже спостерігались і у попередні роки.