Талібан домовляється із росією про початок постачання до Афганістану пального.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

«Адміністрація Талібану перебуває на завершальних стадіях перемовин у москві стосовно умов контракту закупівлі Афганістаном бензину та бензолу», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зараз у москві перебуває офіційна делегація Афганістану, очолювана міністром торгівлі, яка окрім поставок пального, домовляється також про закупівлю нафти, газу та зерна.

«Якщо угоду буде укладено, вона свідчитиме про те, що іноземні держави все більше займаються бізнесом із Талібаном, хоча його адміністрація не визнана жодним міжнародним урядом з часу захоплення влади у країні після виведення сил США близько року тому», - стверджує Reuters.

Як відомо, проти очолюваного Талібаном Афганістану діють суворі економічні санкції, які суттєво ускладнюють Кабулу міжнародні розрахунки.

«Офіційне джерело підтвердило існування плану проведення оплати, але відмовилося уточнити, чи будуть задіяні офіційні банківські канали», - зауважує агентство.

США та інші донори припинили фінансову допомогу Афганістану у серпні минулого року, після того, як таліби захопили країну, поваливши підтримуваний Заходом уряд.