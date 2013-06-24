Під час цьогорічного Tallinn Digital Summit, що присвячений обговоренню ключових викликів цифрової трансформації, відбувся Global Leadership Fireside Chat: The Estonia-Ukraine Dimension. На головній сцені Саміту Міністр юстиції та цифровізації Естонії Ліcа Пакоста та заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан поділилися досвідом побудови цифрових держав і підкреслили важливість партнерства країн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Естонія — один із лідерів підтримки України, країна вже витратила понад 550 мільйонів євро на посилення обороноздатності нашої держави. Це відповідає 1,4% ВВП Естонії, що є найвищим показником за цією метрикою. Крім цього, Естонія бере на себе лідерство в багатьох міжнародних форматах підтримки України — ІТ-коаліція та дрон-коаліція.

«Естонія та Україна є чудовим прикладом однодумців, які справді здатні змінювати світ. Ідеться не лише про те, щоб самостійно вигадати блискучу ідею чи рішення, а й про вміння вивчати досвід інших, вчитися в них і ділитися власним. Завдяки тісній співпраці ми бачимо, що разом ми сильніші, доповнюючи одне одного в різних аспектах, і є прикладом для утвердження демократії та свободи», — зазначила Міністр юстиції та цифровізації Естонії Ліcа Пакоста.

Із 2019 року Уряд Естонії відіграє ключову роль у підтримці цифрової трансформації України. Україна активно використовує естонський досвід та ІТ-продукти. Зокрема, система обміну даними Трембіта базується на аналогічній естонській системі X-Road. Наприкінці 2022 року Україна та Естонія розпочали співпрацю над пілотним проектом mRiik — мобільним застосунком, розробленим на основі української Дії. Бета-тестування минуло успішно, а рівень задоволеності користувачів досягнув 85%, на чому під час свого виступу наголосила Міністр юстиції та цифровізації Естонії. Також найближчим часом естонські колеги запустять новий застосунок, розроблений із використанням досвіду нашої співпраці, зокрема на основі mRiik.

«Україна й Естонія — це яскравий приклад того, як дві країни можуть об’єднати зусилля, щоб створювати цифрові стандарти, які змінюють світ. Ми щиро вдячні за партнерство, підтримку та спільний досвід. Естонія — це провідний цифровий бренд держави у світі й наш надійний партнер та ментор із цифрової трансформації вже понад 5 років», — зазначила Валерія Іонан.

У межах Саміту Валерія Іонан також візьме участь у панельній дискусії з кіберзахисту та ролі міжнародної співпраці в боротьбі з кіберзагрозами, адже в межах партнерства з Естонією, важливим треком є Талліннський механізм. Це дає змогу швидше залучати технологічну допомогу та посилювати кіберстійкість. Ініціатива обʼєднує 11 держав, і саме естонська команда лідить роботу фронт-офісу та допомагає лобіювати інтереси України всередині коаліції.

Співпраця України та Естонії є яскравим прикладом взаємної підтримки в цифровій трансформації, заснованої на обміні досвідом, впровадженні інновацій та постійній підтримці. Сьогодні наші країни об’єднують зусилля, щоб надихнути демократичні держави по всьому світу на шлях цифрового розвитку.