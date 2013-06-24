12 червня 2022 року в м. Женева, Швейцарська Конфедерація, розпочала роботу 12-та Конференція міністрів Світової організації торгівлі, найвищого керівного органу СОТ. У рамках проведення Конференції ухвалюються найважливіші рішення і визначаються пріоритетні напрями діяльності, також відбуваються двосторонні та багатосторонні зустрічі представників членів СОТ. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ході відкриття Конференції Генеральна директорка СОТ Нгозі Оконжо-Івеала у своїй промові підкреслила складний період, у який відбувається захід, а саме війна в Україні, криза міжнародної безпеки та охорони здоров’я, економічна, екологічна та геополітична кризи, загроза продовольчій безпеці, а також наголосила на тому, що час продемонструвати, що мультилатералізм працює і СОТ може допомогти міжнародній спільноті та людям, заради яких ця організація працює.

Під час першої тематичної сесії Конференції, присвяченої викликам, які стоять перед багатосторонньою торговельною системою, глава делегації України, заступник Міністра економіки України - Торговий представник України Тарас Качка у ході свого виступу наголосив на глобальній загрозі ефективному функціонуванню СОТ – триваючій російській військовій агресії проти України та її всеохоплюючому негативному впливу на усі аспекти міжнародної торгівлі. Він закликав міністрів членів СОТ знайти консенсус щодо питань, орієнтованих на майбутнє і розвиток, спільну реалізацію важливих цілей сталого розвитку, і при цьому засудити російську військову агресію, яка є діаметрально протилежною цілям і принципам СОТ, міжнародному праву і основам міжнародного співробітництва.

Наразі у ході 12-ої Конференції міністрів члени СОТ активно працюють над підготовкою проєктів рішень, домовленостей та угод з метою їх схвалення за результатами заходу, а саме щодо: