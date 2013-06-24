Застосування європейських і вітчизняних технологій в Україні покращила сьогодні врожайність у кілька разів, в порівнянні з минулими десятиріччями. Про це повідомив виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час робочої зустрічі з представниками Насіннєвої асоціації України та Німецької асоціації селекціонерів рослин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час наради учасники обговорили питання використання фермерами насіння для власних потреб, реєстрацію сортів для охорони майнових прав, гармонізацію нормативно-правових актів у сфері сертифікації насіння до норм ЄС, використання насіння сортів, що містять ГМО компонент.

За словами виконуючого обов’язки Міністра, Україна зацікавлена в двосторонній співпраці з ЄС і Німеччиною, зокрема, щодо обміну передовим досвідом у сфері насінництва та селекції. Також важливо в цьому процесі повністю гармонізувати українське законодавство до вимог ЄС.

«Україні як кандидату в члени ЄС важливо максимально адаптувати законодавство і його практичне застосування до європейських норм, в тому числі у сфері насінництва та селекції. Ми зацікавлені, щоб імплементувати рішення ЄС, які б допомогли досягнути стовідсоткової простежуваності сортів насіння для захисту інтелектуальних прав власності. Тому будемо раді почути пропозиції від німецьких колег», – зазначив Тарас Висоцький.

Виконуючий обов’язки Міністра додав, що Верховна Рада України ухвалила в 2023 році Закон «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку ГМО і продукції», який відповідає європейським вимогам. Наразі Мінагрополітики розробляє відповідні підзаконні нормативні акти, які будуть оприлюднені для громадського обговорення. Крім того, в положеннях документа чітко зазначено, що з моменту вступу України в ЄС, можна використовувати насіння з вмістом ГМО, яке зареєстровано в Євросоюзі.

Тарас Висоцький також зазначив, що Україна – велика держава із значним спектром природно-кліматичних зон і різними умовами вирощування сільськогосподарських культур. Ці особливості треба враховувати у розвитку насінництва і селекції. Адже фермери очікують від держави інформування і рекомендацій щодо розвитку сільського господарства та ефективного використання сортів насіння.