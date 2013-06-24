Російське вторгнення принесло на українську землю смерті, горе, страждання й шалені збитки для економіки, в тому числі в агропромисловому секторі. Це знищені поля, вкрадене зерно та техніка, готова продукція, зруйновані та розграбовані склади, підприємства, тимчасово втрачені території через окупацію. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

«Наразі ми маємо понад 4 мільярди доларів США прямих збитків, таких як знищені, спалені та вкрадені товари; і понад 22 мільярди доларів США втраченого потенційного доходу від нерозподілених запасів продовольства.

Україна за дорученням правоохоронних органів документує крадіжки продуктів і товарів, які подають люди, і буде подавати позови проти росії в міжнародному суді», - сказав перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю виданню UkraineWorld.

За його словами відновлення після війни займе тривалий час. На початковому етапі буде потрібно близько 500 млн доларів. Загалом для відновлення збитків в АПК знадобиться понад 30 млрд доларів.

Наразі для України є критичним відновлення експорту задля забезпечення продовольчої безпеки у світі та підтримки внутрішніх валютних резервів, стабільного курсу гривні.

«З макрофінансової точки зору експорт підтримує валютні резерви та обмінний курс гривні. З макроекономічної точки зору неспроможність України продавати товари означає падіння ВВП, зарплат і попиту серед постачальників на добрива, насіння та іншу продукцію, пов’язану з сільським господарством», - сказав Тарас Висоцький.

До війни сільське господарство становило 40% усього експорту. Стабільність експортних процесів сільськогосподарської продукції є критичною для нашої економіки. Тому підтримка сільського господарства та виробництва є пріоритетною.

«Запущено невелику програму виплат у розмірі 3,1 тис. грн за гектар для фермерів, які мають у власності до 120 га, а також допомогу за худобу до 5,3 тис. грн за голову для господарств із поголів’ям до 100 голів ВРХ. Щоб його отримати, аграріям необхідно заповнити форму на веб-порталі Державного аграрного реєстру», - зазначив Тарас Висоцький.

Також для підтримки середніх виробників запущено програму пільгового кредитування та грантові програми для садівництва та тепличного господарства.