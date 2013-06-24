Виконуючий обов'язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, перебуваючи з робочою поїздкою на Одещині, зустрівся з місцевими сільгоспвиробниками. Також він провів нараду щодо подальшого розвитку агросектору Одеської області в умовах воєнного стану. Зокрема, учасники засідання обговорили проблемні питання в агропромисловому комплексі регіону та державну підтримку сільгоспвиробників у 2024 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у засіданні взяли голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України Олександр Гайду, його заступник Степан Чернявський, голова Одеської ОДА Олег Кіпер, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, представники об’єднаних територіальних громад та громадських організацій, агропідприємці, експерти, науковці.

За словами Тараса Висоцького, в агросекторі, зокрема Одеської області, є багато проблем. Частину можна вирішити в стислі терміни, на деякі треба більше часу. Тому важливо постійно спілкуватися і спільно знаходити ефективні рішення.

Виконуючий обов’язки Міністра зазначив, що серед основних проблем Одеської області – зрошення. Цьогоріч Одещина серйозно постраждала через посуху, що вплинуло на майбутній врожай.

«Розвиток системи меліорації – дуже актуально для Одещини. Це завдання, яке треба вирішити найближчим часом. Для підтримки аграріїв є кілька напрямків підтримки на державному рівні. Основна програма – компенсація вартості до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Розмір допомоги складає не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь. Прийом заявок триває в ДАР до 31 жовтня. Програма буде продовжена і в 2025 році», – зазначив Тарас Висоцький.

Крім того, Мінагрополітики та Мінекономіки для пришвидшення відновлення меліоративних державних систем пропонують наступного року виділити з державного бюджету 1 млрд грн.

Ще одна важлива програма з підтримки агропідприємців Одещини – гранти на сади та теплиці. Зокрема, Уряд нещодавно ухвалив рішення, яке спрощує умови надання грантів на виноградники. Згідно з умовами програми, підприємець може отримати 330 тис. гривень на один га для розвитку виноградника. Важливі зміни – підприємці, які виробляють виноматеріали або вино, можуть взяти грант на виноградник. При цьому можна розробити проект висадки виноградника без зрошувальних систем.

Тарас Висоцький також повідомив, що Парламент ухвалив Закон «Про виноград та продукти виноградарства», впровадження якого позитивно вплине на виновиробників, у тому числі Одещини. За його словами, законом з 1 січня 2026 року запроваджується «Виноградарсько-виноробний реєстр». Це державний сервіс, де будуть відображені всі поля під виноградинками. Одещина до цього вже готова – тут проведена інвентаризація більшості земель.

«Єдиний виноградарсько-виноробний реєстр допоможе запобігти нелегальній торгівлі вином, побороти тіньовий сегмент у галузі, У реєстрі буде відображена чітка простежуваність виробництва вин: де саме зібраний виноград, які сорти, з чого вироблені виноматеріали. Ці заходи допоможуть зупинити уповільнення розвитку галузі і започаткувати її відновлення», – наголосив Тарас Висоцький.

Він також нагадав, що малі сільгоспвиробники, які обробляють до 120 га угідь, можуть отримати 4 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар. Виконуючий обов’язки Міністра зауважив, що програма розміром 150 млн доларів за сприяння Світового банку розрахована на два роки. Допомога надаватиметься поетапно. Заплановано шість хвиль прийому заявок, щоб компенсацію могли отримати всі фермери. Зокрема, під час серпневої хвилі подали заявки 7 616 підприємців, з яких 537 заявок на 55 млн гривень – зареєстрували аграрії Одещини.

Фермери, хто утримує від 3 до 100 корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову. Ті, хто вирощує від 5 до 500 голів кіз та овець – по 2 тисячі на голову. Допомогу на гектар оброблюваних земель або поголів’я худоби підприємець може отримати лише раз.