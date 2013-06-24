На Херсонщині відбулося виїзне засідання робочої групи Мінагрополітики з питань прифронтових та деокупованих територій під головуванням виконуючого обов’язки Міністра Тараса Висоцького. У нараді взяли участь голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін, представники місцевих адміністрацій, агровиробники, а також в онлайн-форматі представники Мінагрополітики та інших міністерств. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники засідання обговорили питання розмінування сільськогосподарських земель, зрошення, надання податкових пільг для аграріїв, кредитування, програм державної підтримки для агропідприємств, відшкодування збитків сільгоспвиробникам, які постраждали внаслідок російської агресії.

За словами Тараса Висоцького, для Уряду і Мінагрополітики важливо максимальні зусилля спрямувати на підтримку прифронтових регіонів.

«У Херсонській області у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії аграрії зіштовхнулися зі складними викликами. Цьогоріч у багатьох областях, і на Херсонщині зокрема, сильна засуха. Тому серед важливих питань – зрошення. Це обов’язковий елемент для вирощування врожаю в Херсонській області. Представники Мінагрополітики безпосередньо зустрічаються з агропідприємцями, щоб об’єктивно оцінити ситуацію в регіоні», – зазначив Тарас Висоцький.

Він також подякував аграріям Херсонщини за надзвичайні зусилля і проведену велику роботу, що дозволила збільшити посівні площі втричі – до 150 тис. га. Крім того, відзначив значні зусилля аграріїв, які активно працюють над відновленням систем зрошення.

Виконуючий обов’язки Міністра розповів про основні програми державної підтримки аграріїв Херсонщини:

малі аграрії, які обробляють до 120 га на деокупованих територіях, можуть отримати 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар;

компенсація до 80% вартості проведення робіт з розмінування – 10 липня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок;

автоматичне звільнення від сплати податків сільськогосподарських земель, які знаходяться в зоні активних бойових дій або активних бойових дій, де працюють реєстри.

За його словами, робочою групою Мінагрополітики з питань прифронтових та деокупованих територій напрацьовується низка нових рішень для підтримки сільгоспвиробників. Зокрема, надання урядових грантів на сади і теплиці на територіях активних бойових дій, де працюють реєстри. За кілька тижнів ця програма стане доступною для підприємців Херсонщини.

Крім того, розробляються умови надання безповоротної дотації на один гектар оброблюваних угідь для підприємств у 25-кілометровій зоні від лінії зіткнення або від кордону з росією. Наразі обговорюється механізм такої підтримки із залученням місцевих адміністрацій.

Також у 2024 році планується запуск єдиного реєстру компенсації збитків, завданих господарствам та підприємствам унаслідок російської агресії. Крім того, розробляються законодавчі механізми для замороження кредитів для підприємств, що залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це стосується агровиробників, які продовжують працювати на підконтрольній Україні території. Також розглядається врегулювання питання компенсації за сільськогосподарські землі, які залучені до фортифікаційних споруджень.