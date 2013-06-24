У межах проекту «Laptops for Ukraine» Україна отримала 4 950 цифрових пристроїв, серед яких планшети та електронні книги. А також найближчим часом отримає ще 700 девайсів завдяки роботі ініціативи Коаліція девайсів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Через війну майже мільйон українських дітей змушені навчатися онлайн. Безпека наших дітей є нашим пріоритетом. Але, крім безпеки, ми прагнемо забезпечити їм майбутнє. Для цього потрібні ґаджети для навчання. За підтримки іноземних партнерів моя Фундація вже зібрала й передала учням і вчителям близько 50 000 ноутбуків і планшетів. Однак існує критична потреба до кінця цього року – ще 100 000 пристроїв. Тому в співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки ми створили “Коаліцію девайсів”, щоб залучити всіх, хто може допомогти. І вже маємо перші результати», — зазначила Олена Зеленська, Перша леді України, засновниця Фундації Олени Зеленської.

Пристрої розподілять між десятьма областями, у яких навчання відбувається у змішаному та дистанційному форматі. Найбільше техніки отримають учні з Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, де навчання виключно у формі онлайн.

«Розвиток людського капіталу — один із наших головних пріоритетів. Світ активно розвивається, і наші діти мають продовжувати здобувати освіту попри виклики повномасштабної війни. Наше завдання — забезпечити їх необхідною технікою. Це важливо, оскільки багато школярів перебувають на прифронтових або деокупованих територіях і здобувають онлайн-освіту. Завдяки освітнім ініціативам та підтримці партнерів Україна отримала нову партію пристроїв, які дозволять дітям відвідувати уроки, стежити за новинами та спілкуватися з друзями», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У 2023 році компанія Amazon приєдналася до проекту «Laptops for Ukraine», який запроваджено за ініціативи Digital Europe, Мінцифри та Єврокомісії. Його мета — забезпечити школи та лікарні технікою для якісного доступу до Інтернету.

«Україна — країна інновацій, тому впровадження технологій та цифровізація освітнього процесу — один з наших пріоритетів. Станом на січень 2024 року 24% українських дітей навчаються онлайн. Доступ до Інтернету та якісні технологічні ресурси необхідні в першу чергу для комфортного навчального процесу. Саме тому реалізуємо проекти, які допомагають забезпечити школярів необхідними девайсами. З їх допомогою діти вивчають цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення, програмування та багато іншого. Дякуємо партнерам, які підтримують Україну», —сказала заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Також у межах «Коаліції девайсів» компанія Amazon погодилась передати ще 700 девайсів. Це відбулося за сприяння Фундації Олени Зеленської, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України.

«Завдяки нашій спільній праці з партнерами Amazon Devices International в рамках Коаліції Девайсів ми продовжуємо закривати критичну потребу освітян в девайсах та забезпечуємо гаджетами дітей та вчителів з 10 областей, яким зараз найважче. Кожен девайс — це можливість вступити до університету, бути присутнім на онлайн-уроках, займатись улюбленим хобі. За такими простими, на перший погляд, потребами стоїть кожна дитина, яка має право на освіту та повноцінний розвиток. Дякую нашим партнерам Amazon за важливий внесок та підтримку нашої ініціативи!», —повідомив заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

На сьогодні потреба у девайсах для школярів становить майже 350 тисяч пристроїв. На офіційному дашборді МОН України можна переглянути загальна потребу та кількість переданої техніки для освітян у 2022-2024 роках.

«Я хотів би подякувати Фонду Олени Зеленської, Міністерству цифрової трансформації України та Міністерству освіти і науки України за їхню підтримку в тому, щоб наша пожертва пристроїв Amazon дійшла до дітей по всій Україні. Ми сподіваємося, що наші ґаджети допоможуть їм у навчанні, підвищать навички цифрових технологій», — сказав віце-президент Amazon Devices International Ерік Саарніо.

Нагадаємо, у січні 2024 року Мінцифри, МОН та Фундація Олени Зеленської запустили роботу Коаліції девайсів. Мета проекту — об’єднати організації, бізнес, уряди країн та меценатів, щоб забезпечити необхідною технікою українських учнів та вчителів.