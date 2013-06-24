Україна закликає партнерів закуповувати техніку та обладнання на потреби протимінної діяльності в українських виробників. Про це зазначила на III засіданні секторальної робочої групи «Гуманітарне розмінування» її співголова, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Пріоритет для нас — розвиток українського виробництва техніки та обладнання для розмінування. Економічна політика «Зроблено в Україні», яку реалізує уряд, надзвичайно актуальна зокрема для протимінної діяльності. Локалізація та розвиток вітчизняного виробництва техніки та обладнання не лише сприятимуть швидшому розв’язанню масштабних завдань з очищення території України. Це важливо як внесок в економічне зростання сьогодні та для забезпечення самозарадності економіки України в перспективі. Закликаємо партнерів під час закупівель техніки та обладнання для потреб протимінної діяльності в Україні за наявності альтернатив віддавати перевагу саме українській продукції», — зазначилаЮлія Свириденко.

Як ішлося на засіданні, ця позиція аргументована й має підтримку партнерів.

Учасники III засідання секторальної робочої групи «Гуманітарне розмінування» обговорили весь комплекс питань протимінної діяльності в Україні. Ключову увагу приділяли питанням подальшого посилення координації між усіма учасниками процесу.

Як було зазначено, Україна та партнери напрацювали бачення механізмів взаємодії на стратегічному і практичному рівнях. Триває напрацювання напрямів та форм співпраці, які даватимуть найбільший ефект. Наприклад, робота партнерів у нішах, в яких вони мають унікальні переваги, координація обґрунтованих потреб, цифровізація підтримки та потреб, механізми довгострокового фінансування тощо. Завдання на майбутнє — спираючись на вже досягнуті результати, постійно вдосконалювати процес координації та робити його ще більш ефективним. А також імплементувати різні напрацювання секторальної робочої групи у практичну площину.

Як підкреслила у виступі Юлія Свириденко, вкрай важливою залишається синхронізація планів України та донорів. Наразі на фінальному етапі перебуває ухвалення Стратегії протимінної діяльності, триває робота над операційним планом, який міститиме конкретні та детальні завдання з виконання стратегії.

«Ми прагнемо забезпечити розвиток галузі протимінної діяльності на основі довгострокового бачення, узгодженого урядом України та партнерами. Стратегія та оперативний план дають нам змогу ефективніше координувати пріоритети уряду та планування партнерів. Так допомогу, яку отримує та отримуватиме Україна, буде використано найефективніше. Ми вдячні партнерам, які вже ухвалили багаторічні програми підтримки України, і ми відкриті для подібної роботи з іншими партнерами», — сказалаЮлія Свириденко.

Також на засіданні секторальної робочої групи учасників інформували про ключові завдання на 2024 рік, над якими працює український уряд. Зокрема посилення потенціалу державних операторів протимінної діяльності. Кілька тисяч демінерів у нових підрозділах потребують навчання та обладнання; автоматизація процесів — триває спільна з Palantir Technologies робота над системою, яка дасть змогу пріоритезувати завдання з огляду на найбільший економічний та соціальний ефект; відкриття ринку послуг з розмінування; повернення в експлуатацію сільгоспземель. Нині реалізують план, що передбачає обстеження та в разі необхідності — очищення чи розмінування понад 512 тисяч га земель сільгосппризначення. На початок травня повернуто в експлуатацію вже понад 108 тисяч га угідь.

Нагадаємо, що секторальну робочу групу «Гуманітарне розмінування» створено у вересні 2023 року. Група покликана стати єдиною платформою для комплексної координації між урядом України та міжнародними партнерами за напрямом гуманітарного розмінування. Співголови секторальної робочої групи — перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун та Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

У роботі групи «Гуманітарне розмінування» беруть участь представники майже 50 країн-партнерів та міжнародних організацій.

Джерело: Міністерство економіки