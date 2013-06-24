Гуманітарне розмінування — один із ключових елементів відновлення української економіки. Тому потрібно докласти максимум зусиль для вирішення питань, що допоможуть прискорити очищення території від мін та снарядів. На цьому акцентувала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої наради з послами України.

«Щоб пришвидшити введення в експлуатацію визволених земель, слід забезпечити технікою операторів, які виконують основну частину роботи, — ДСНС та підрозділи ЗСУ. Потрібно майже 100 машин для розмінування, 380 — для перевезення особового складу та обладнання і 330 — для перевезення вибухонебезпечних предметів. Усі разом маємо якомога швидше знайти цю техніку чи виробників, які її виготовлять, законтрактувати і привезти в Україну. Якомога швидше вона має відпрацювати в наших полях, щоб потім там працювали українські сівалки, трактори, комбайни», — підкреслила Юлія Свириденко.

Як було зазначено під час наради, вже налагоджено контакти з виробниками з окремих країн. Тож потрібно пришвидшити співпрацю, продовжити пошук і налагодження контактів з іншими виробниками.