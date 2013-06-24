В Україні офіційно відкрито спільне підприємство KMW (KNDS Deutschland) та одного з вітчизняних оборонних заводів. Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, яку постачає німецька компанія Силам оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще 2022 року. Відповідний меморандум про співпрацю було підписано 21 січня.

Як зазначив генеральний директор KNDS Deutschland Ральф Кетцел, більш як 100 українських фахівців пройшли навчання в Німеччині. Ці навчання відвідали найбільші європейські політики, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц. На об’єктах встановлено перші системи, які пройшли необхідні інспекційні перевірки.

«Дякую нашим партнерам за готовність до співпраці з українською оборонною промисловістю. Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності, адже тепер техніку ремонтуватимуть швидше. Отже, швидше її буде повернено на фронт для виконання бойових завдань. Робота спільного підприємства істотно підтримає нашу економіку інвестиціями та робочими місцями. Ми будуємо в Україні арсенал вільного світу. І ми раді, що KMW (KNDS Deutschland) долучилися. Разом зможемо значно більше», — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, повідомляє Мінстратегпром.