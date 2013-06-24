Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Україна стала співзасновницею першої у світі глобальної ради — Global GovTech Board, що об’єднає цифрових лідерів.

Global GovTech Board — це майданчик, де лідери цифрової трансформації різних країн зможуть розробляти нові технологічні рішення для громадян, працюватимуть над посиленням кібербезпеки і створюватимуть спільні міжнародні проєкти.

«Важливо, щоб уряди різних країн не лише впроваджували нові технології, а й об’єднувалися для обміну досвідом та найкращими практиками. Завдяки Global GovTech Board ми створюємо простір, де світові лідери в галузях ІТ і цифрових трансформацій можуть разом шукати рішення для глобальних викликів, удосконалювати govtech-практики, розробляти спільні стратегії та будувати ефективні інноваційні уряди майбутнього», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рада працюватиме на постійній основі, Україна та Німеччина як співзасновники координуватимуть її роботу через центри govtech у Києві та Берліні.

«Дивує, що досі не існувало платформи, яка об’єднує цифрових лідерів урядів на такому рівні. Ми раді втілити це в життя, спираючись на основу GGTC у Києві й Берліні за підтримки урядів України і Німеччини», — каже генеральний директор GGTC в Берліні Мануель Кіліан.

Участь у борді братимуть топовий IT-менеджмент (CIO) або міністри, відповідальні за цифровий напрям, зокрема у щорічних засіданнях для обміну ідеями, оцінки прогресу та визначення стратегічних пріоритетів. Протягом року організовуватимуть додаткові заходи, як-от воркшопи, події та робочі групи.

«Ми віримо, що технології мають унікальну силу трансформувати роботу урядів. Цифровізація — основа ефективної, прозорої та інклюзивної системи врядування, яка забезпечує кожному громадянинові доступ до якісних послуг швидко, безперешкодно й справедливо. Упроваджуючи розумні підходи, автоматизацію, штучний інтелект та інноваційні рішення, ми формуємо майбутнє, в якому уряди стають справжніми партнерами для своїх громадян. У цьому баченні технології — не просто інструмент, а шлях до свободи, можливостей та прогресу.

Створення Global GovTech Board — стратегічний крок для подолання найгостріших викликів у світі та забезпечення швидких і ефективних рішень через співпрацю та інновації», — переконана заступник міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Реалізація глобальної ради почалася зі створення в грудні 2024 року київського GovTech-центру (GGTC Kyiv). Центр став другим у світі після Берліна та 21-м вузлом у глобальній мережі Центру четвертої промислової революції (C4IR) Всесвітнього економічного форуму. Це підтверджує лідерство України в галузі цифрової трансформації та створює можливості для поширення українського досвіду у світі.

«Запуск Global GovTech Board — важливий етап в еволюції цифрового урядування на глобальному рівні. Об’єднуючи лідерів з усього світу, ця ініціатива закладає основу для об’єднаного та ефективного цифрового майбутнього. У GGTC Kyiv маємо честь співпрацювати з колегами з Берліна й віримо в побудову глобальної мережі, де уряди можуть ділитися експертизою та створювати результативні рішення, що роб­лять цифрову трансформацію доступнішою для кожного громадянина», — прокоментувала керівниця GGTC в Києві Зоя Литвин.

За словами президента Фонду «Східна Європа» Віктора Ляха, йдеться не просто про важливу подію в галузі глобального цифрового урядування, а й про відображення того, як тривала співпраця з партнерами може давати трансформаційні результати.

«Протягом останнього десятиліття Швейцарсько-українська програма EGAP, яку реалізував Фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії, заклала основу для лідерства України в галузі govtech. Ця ініціатива, яка стала можливою завдяки цим зусиллям, демонструє вплив інноваційної співпраці та нашу спільну підтримку просування цифрової трансформації на благо громадян України», — запевняє він.

Global Government Tech­nology Centre in Kyiv працює за підтримки Програми EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа» коштом Швейцарії, і з ініціативи й за сприяння Міністерства цифрової трансформації.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації