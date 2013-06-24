Міністерство оборони підписало меморандум про співпрацю зDefence Builder Accelerator — програмою розвитку оборонних стартапів.

У межах програми Defence Builder Accelerator до 15 оборонних стартапів упродовж чотирьох місяців створюватимуть систему менеджменту команди, оформлюватимуть юридичну та фінансову структуру, ефективніше залучатимуть інвестиції. Також учасники акселератора отримають доступ до тестувань на полігоні та швидкий зворотний зв’язок щодо застосування їхніх розробок з поля бою. До участі у програмі запросили переможців першого хакатона Міністерства оборони «Наступ машин».

«Поєднання військової, державної та бізнесової експертизи допоможе нам досягти технологічної переваги над ворогом. Міноборони розпочало співпрацю з оборонними акселераторами, щоб швидше доставляти технології на фронт. Дякуємо Defence Bulder Accelerator за чіткі дії задля розвитку defence tech», — зазначила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

Участь у програмі можуть брати розробники оборонних технологій, які вже мають мінімально життєздатний продукт (MPV) або прототип (TRL4) у секторах БпЛА, наземних та водних роботизованих комплексів, кібербезпеки, сенсорів тощо. Податизаявкуна участь в акселераційній програмі Defence Builder Accelerator можна до 15 травня, повідомляє Міністерство оборони.

«Залучення експертизи Міноборони дасть змогу створювати розробки, необхідні на полі бою. Попереду багато роботи, та вірю, що ми разом реалізуємо ініціативи, які допоможуть оборонним стартапам створювати технологічну зброю», — додала співзасновниця та операційний директор Defence Builder Accelerator Катерина Безсудна.