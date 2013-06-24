Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив нове деталізоване зображення планети Уран.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

Дані з телескопа демонструють безпрецедентну чутливість обсерваторії до найслабших пилових кілець планети. Їх зображення вдавалося отримати лише за допомогою космічногокорабля «Вояджер-2» у 1986 році та обсерваторії Кека, що має передову адаптивну оптику.

Нове інфрачервоне зображення із камери ближнього інфрачервоного діапазону телескопа Веббера (NIRCam) поєднує дані з двох фільтрів на 1,4 та 3,0 мікрона, які показані синім та помаранчевим кольором відповідно. Уран має блакитний відтінок на отриманому репрезентативному кольоровому зображенні.

Завдяки інфрачервоним випромінюванням і додатковій чутливості телескопа, нове зображення містить більше деталей, показуючи динаміку атмосфери планети.

Також на новій світлині можна побачити яскраві хмари, які загалом є типовими для Урану в інфрачервоному діапазоні хвиль, і, ймовірно, пов’язані зі штормовою активністю.

Уран має 13 відомих кілець, 11 з яких видно на новому зображенні із телескопа Вебба. Дев’ять кілець класифікуються як головні кільця планети, а два інші – це слабкіші запорошені кільця.

Вчені очікують, що у майбутньому за допомогою телескопа Вебба вдасться зафіксувати і два слабких зовнішніх кільця планети.

На світлині також містяться шість із відомих супутників Урану, яких всього налічується 27.

Космічний телескоп Джеймса Вебба є головною у світі обсерваторією космічної науки.

Нагадаємо, група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD) та Центру космічної науки Об’єднаних Арабських Еміратів створили завдяки космічному зонду Hope нову деталізовану мапу Червоної планети.