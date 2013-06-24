Телевізійну трансляцію коронації короля Великої Британії Чарльза III переглянули понад 20 мільйонів людей, що зробило її найбільшою за кількістю переглядів трансляцією 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Під час коронаціїкількість аудиторії досягла свого піку на позначці в 20,4 мільйонів.

Корпорація BBC привернула до себе найбільшу аудиторію - 15,5 мільйонів глядачів, які дивилися репортажі на каналах BBC One, BBC Two і BBC News Channel.

Друге місце посів телеканал ITV (3,6 млн глядачів), а ще 800 тисяч глядачів вирішили подивитися церемонію на Sky News і Sky Showcase.

Зазначається, що похорон королеви Єлизавети ІІ минулого року дивилися на понад 50 телеканалах у середньому близько 26,5 мільйонів людей.

Як повідомлялося, 6 травня у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Чарльза III.

Президент Володимир Зеленський привітав Короля Чарльза ІІІз коронацією та побажав довгих років успішного правління.