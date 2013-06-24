Темпи інфляції в Україні зменшуються другий місяць поспіль - це є важливим позитивним сигналом для споживачів та підприємств. Про це повідомив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін в ефірі національного телемарафону, передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства.

Він зазначив, що цьогорічна рекордно висока інфляція є світовою тенденцією. Навіть у країнах Євросоюзу вона сягає 9,1%. Що стосується України, то інфляція спричинена двома факторами - специфічним внутрішнім і зовнішнім. Так, частково інфляція є імпортованою, адже ми купуємо дорогі енергоресурси - газ, нафтопродукти - і високі світові ціни на них відображаються на цінах в Україні.

Проте головним інфляційним фактором є війна, через яку скоротилась пропозиція товарів внаслідок зменшення виробництва, а також зросли витрати через порушення логістики, руйнування виробничих фондів, виробничих ланцюгів та інші суто воєнні негативні наслідки. Відповідно це спричиняє підвищення цін.

«Зараз поступово інфляційна динаміка в Україні покращується. Вже фактично відбулось значне подорожчання окремих товарів та послуг і останні два місяці поспіль, враховуючи дані щоденного моніторингу цін на окремі товари, темпи інфляції зменшуються. Ми прогнозуємо, що вона продовжить уповільнюватись і до кінця року, хоча звичайно сезонні прояви прискорення на окремих сегментах ринку матимуть місце», - зазначив Денис Кудін.

Підставою для оптимістичного прогнозу є зниження світових цін на нафту і нафтопродукти, які, зокрема, в серпні впали на 10% і продовжують знижуватися. А також зниження світових цін на продовольство 5 місяців поспіль. Це має позитивно позначитися і на цінах в Україні. Так, в серпні найбільше подешевшали сезонні овочі (картопля, буряк, капуста, морква) - на 25-45%, впали ціни на скраплений газ для автівок - у середньому на 10,4%, на дизель - на 3,4%

Також Уряд продовжує проводити активну політику в напрямку контролю за цінами на соціально важливі товари та послуги.