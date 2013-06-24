Гарнізонний храм ПЦУ на честь святителя Миколая, Чудотворця, що на території Національного музею народної архітектури та побуту України має дивовижну історію створення та порятунку. Він був зведений у XVIII столітті у селі Городище Менської міської громади Чернігівської області. Деревʼяний козацький храм Святого Миколая – одна з найцінніших святинь козацької доби українського деревʼяного бароко. На стінах храму унікальні автентичні ікони, біля вівтаря - прапори всіх родів військ ЗСУ.

-Це козацький храм з Чернігівщини, села Городище. За радянських часів він був практично зруйнований.Ми прийняли рішення і залучили велику команду конструкторів, архітекторів, щоб відновити ту екокультуру, що була. Таких ікон, що всередині, в Україні майже не залишилось – розказує Тарас Довгий, меценат храму. Саме його зусиллями храм був врятований від знищення, перевезений до Національного музею народної архітектури та побуту України та відновлений.

- Плануємо у тісному контакті поспілкуватися з військовими, поспівати їм наших народних пісень. Отаке просте спілкування вояків з артистами та відомими артистами на нашу думку дасть хлопцям заряд духовних сил, підтримає їх. Це не перший наш мистецький проект. Ми працюємо в місцях ведення бойових дій з 2016 року і знаємо, що така робота дуже потрібна – наголосив Максим Добролюбов, художній керівник проєкту "Теплий Великдень».

- Дуже символічно, що в цьому стародавньому православному храмі, в якому більш ніж 200 років тому молилися наші славетні пращури – козаки, сьогодні знову підноситься до Неба молитва за Україну, її народ та військо - говорить Борис Кутовий, військовий капелан, настоятель Гарнізонного храму Православної Церкви України. «Молитва до Бога має велику силу але маємо робити для Перемоги ще більше. За сприяння нашого храму надається допомога медичним закладам на прифронтових територіях, впроваджено низку культурних проектів. Один з них – «Теплий Великдень» стартував прямо на Великдень, одразу після святкового Великоднього Богослужіння. Основна мета проекту – підтримати наших хлопців на передовій, зігріти їх серця родинним теплом. Саме тому проект має таку назву. Саме тому до бійців приїдуть артисти, в тому числі й відомі. Приїдуть просто, без піару, без зайвої помпезності. Поспілкуються виступлять перед ними по-теплому, по-домашньому. А перший виступ для військових вже відбувся сама на Великдень – прямо в нашому храмі – додав військовий капелан Борис Кутовий.

Джерело:Гарнізонний храм ПЦУ