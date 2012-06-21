На сьогодні 62% населення України проживає в містах обласного значення, які перебувають в об’єднаних територіальних громадах. Це система менеджменту, яка дає змогу формувати, планувати не на один, а на кілька років уперед. Територію нашої держави покрито ОТГ на 37,6%, 24 міста обласного значення, в яких проживає 2 мільйони осіб, уже приєдналися до них. Про це під час прес-конференції «Реформи NON-STOP. Масштаб змін» заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

2019 рік стане ключовим щодо приєднання міст обласного значення. Нині лідери за темпами формування ОТГ — Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська й Волинська області. «У Запорізькій у всіх районах є ОТГ. Це означає, що в 2020 році місцеві вибори відбудуться на новій територіальній основі», — зазначив віце-прем’єр.

На його переконання, із децентралізацією для людей змінюється і якість послуг. Передовсім це адміністративна, яка працює у громадах за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу». Уже створено 775 ЦНАПів (125 — в ОТГ), головний критерій яких — 30-хвилинна доступність, повідомляє служба віце-прем’єр- міністра.

«Серед лідерів зі створення ЦНАПів — Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Якісно надана адмінпослуга дає громадам прибуток. За 2018 рік місцеве самоврядування отримало додатковий дохід 3,4 мільярда гривень за надання адміністративних послуг», — зауважив урядовець.

Деякі ЦНАПи вже можуть надавати майже 300 адміністративних послуг жителям ОТГ включно з видачею біометричних паспортів. Приклад — Кочубеївська ОТГ, куди по послуги ЦНАПів приїздять навіть із сусідньої Дніпропетровської громади.

«Для нас ключова не лише кількість, а й якість послуг через долученість ЦНАПу до всіх необхідних реєстрів і передачі деяких послуг від рівня міністерств на місцевий. І ми вже почали це робити», — додав урядовець.

За підтримки проекту EGOV4UKRAINE у ЦНАПах запроваджують електронну систему обміну даними «Трембіта» та інформаційну систему «Вулик», яка пришвидшить роботу адмінцентрів удесятеро. Торік систему «Вулик» уже запроваджено в шести пілотних ЦНАПах, а до кінця 2020 року її буде задіяно у понад 400 ЦНАПах у всій Україні», — розповів Геннадій Зубко.

У вдосконаленні роботи ЦНАПів допомагає і програма «U-LEAD з Європою», за підтримки якої у громадах буде створено та модернізовано 600 ЦНАПів до 2020 року.

Упродовж чотирьох років в Україні кількість ОСББ зросла більш ніж удвічі — до 33 тисяч. «Якщо в 2014 році було 14,8 тисячі ОСББ, то 2018-го — 33 тисячі. Лише торік додалося 1,8 тисячі таких об’єднань. Лідери за кількістю — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська й Львівська області», — сказав він. Серед здобутків урядовець назвав те, що загалом за три роки «теплі» кредити отримали 520 тисяч сімей — «це фактично населення Луцька або Рівного». Протягом 2018-го їх видали 23 тисячам українських родин.

А запроваджений Мінрегіоном у 2018 році механізм «будівельної амністії» для об’єктів незначного класу наслідків (СС1) дав українцям змогу узаконити вже близько 9 тисяч будинків. «Будівельна реформа, яку ми розпочали у 2015 році, дає відчутний результат. Завдяки ухваленому законодавству Україна піднялася на 105 сходинок і отримала 35-ту в щорічному рейтингу Doing Business за індикатором «Отримання дозволів на будівництво», випередивши Австрію, Польщу, Фінляндію, Латвію, Канаду і навіть Японію. Ми децентралізуємо повноваження ДАБІ (100 міст), максимально спростили і скоротили дозвільні процедури, встановили критерії перевірок. У 2018 році почала працювати онлайн-платформа «Прозора ДАБІ», до якої вже звернулося понад 1,5 тисячі забудовників», — наголосив Геннадій Зубко.

За словами урядовця, триває спільна робота з прокуратурами областей та Генеральним прокурором щодо наведення ладу у сфері держархбудконтролю на місцях.