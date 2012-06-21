Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
25 потрібних людям ініціатив буде впроваджено в різних куточках Рівненщини вже до кінця року. Саме їх визнано переможцями обласного конкурсу підтримки проєктів розвитку територіальних громад. На це з бюджету області спрямували майже 3 мільйони гривень.
«Конкурс проходить уже 10 років поспіль, його мета — підтримати креативні ідеї, які генерують місцеві лідери і спільними зусиллями втілити їх у життя. Адже кожен проєкт передбачає співфінансування з бюджетів громад. Цього року на конкурс надійшло 75 пропозицій, третина з них, як бачимо, успішно дійшли до фінішу. Особливу увагу конкурсна рада звертала на ініціативи, спрямовані на створення робочих місць та, відповідно, надходження до місцевих бюджетів», — розповідає заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
Причому, 20 переможців із 25-ти — це проєкти, що втілюватимуться в життя саме в об’єднаних територіальних громадах. «Ще одна особливість конкурсу полягає в тому, що окремим рядком прописане фінансування проєктів співпраці громад. Це дозволяє об’єднуватися навколо оригінальних ідей та знаходити спільні можливості їх реалізації», — акцентує керівник Рівненського регіонального офісу «U-LEAD з Європою» Руслан Сивий.
Йдеться, зокрема, про підвищення безпеки жителів об’єднаних громад шляхом утворення місцевих добровільних підрозділів пожежної охорони та навчального проєкту «Безпековий прострі»: він поєднує Білокриницьку ОТГ Рівненського, Бугринську Гощанського, Боремельську Демидівського, Миляцьку Дубровицького, Немовицьку Сарненського, Привільненську та Смизьку ОТГ Дубенського районів.
Бугринська ОТГ разом із партнерами реалізуватиме проєкт вирощування органічних плодоовочевих культур, а Козинська працюватиме над розвитком популярного в області сироваріння. Ці проєкти отримають по 150 тисяч гривень бюджетної підтримки. Стільки ж спрямують на ініціативу Шпанівської ОТГ зі створення туристично-культурного центру в селі Хотин: він стане мультифункціональним культурним осередком для жителів громади та гостей.
Підтримку в 180 тисяч матиме співпраця громад Демидівського району зі збору твердих побутових відходів (сміття перетворюватимуть на гроші), у 62 тисячі — створення рекреаційної зони відпочинку на березі мальовничого озера Нобель, що в Локницькій ОТГ найвіддаленішого Зарічненського району. У Радивилові з’явиться скейт-парк для молоді, у Дядьковицькій ОТГ — навчально-виробничий швейно-в’язальний цех, а в Крупецькій ОТГ — власна перукарня.
Як бачимо, акценти зроблені на органічному землеробстві, переробці молока, безпеці жителів громад та зеленому туризмі: саме це пріоритетні напрями сільського економічного розвитку.