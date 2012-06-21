Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Фото Миколи ВАСИЛЕЧКА

Тернопіль за понад 30 років установив 61 національний рекорд з різних видів. Останній, який щойно зареєстрували, був унікальним. Пів сотні тернополян узяли участь в одночасному виконанні «Королівського вогняного масажу». Методику його розробила й упровадила в практику доцентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Наталя Давибіда. Власне, кафедра та виш, де працює Наталя Олегівна, стали організаторам рекордного дійства.

Пані Наталя каже, що незліченна кількість популярних лікувальних практик беруть свій початок із сивої давнини. Зараз деякі з них можуть здатися незвичайними, загадковими і навіть містичними, але дуже ефективними. Її ж методика «Королівського вогняного масажу» поєднала у собі саме розтирання, розминання тіла та холод і полум’я. Тож спочатку масажисти на спинах усіх охочих тернополян провели 25 хвилин загального масажу, а потім ще п’ять хвилин з вогнем. Карантинних обмежень організатори дотримувалися, а отже, масажні ліжка розмістили на відстані до двох метрів одне від одного. Глядачі могли спостерігати за оригінальним заходом на відстані або через скляну стіну приміщення. Ті, хто став моделями дійства, відтак зазначали, що відчули позитивний вплив на стан здоров’я.

Незвичне дійство супроводжували фаєр-шоу та жива музика, яку дарувала скрипалька Ольга Дереворіз. Рекорд з найбільшою кількістю масажистів, які одночасно виконують вогняний масаж, фіксувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона ж і вручила сертифікат про встановлення рекорду деканові медичного факультету, професору Тернопільського національного медуніверситету імені Івана Горбачевського Петрові Лихацькому. Таку ж відзнаку також отримала за нову методику та її виконання доцентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Наталя Давибіда й партнери заходу.