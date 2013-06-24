Міністерство охорони здоров’я України працює над тим, щоби якісна медична допомога була більш доступною для українців. Для цього, зокрема, триває робота над модернізацією лікарень та оснащенням їх новітнім обладнанням. Про це розповів Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час робочої поїздки на Тернопільщину, передає пресцентр Урядовий портал.

Так, у рамках спільних зі Світовим банком та Глобальним фондом проектів МОЗ, централізованих закупівель ДП «МЗУ», ЦГЗ, закупівель ДП «МЗУ» коштом фонду UNITED24 та розподілення обладнання у межах гуманітарної допомоги за 2022-2024 роки в заклади охорони здоровʼя Тернопільської області поставлено 7492 одиниці обладнання та приладів на суму понад 420 млн грн.

Зокрема, це медичне обладнання і автомобілі — 1175 одиниць, медичні прилади — 5495 одиниць, обладнання немедичного призначення — 668 одиниць. Найближчим часом очікується поставка ще 154 одиниць обладнання та приладів. Серед обладнання: ангіографи, КТ, кисневі станції, лінійні прискорювачі, МРТ, апарати ШВЛ, кисневі станції, монітори пацієнта, кисневі концентратори тощо.

Під час візиту до регіону Міністр охорони здоров’я відвідав Тернопільську комунальну міську лікарню №2, яка отримала новітній ангіограф Azurion 5 M20 у межах спільного проекту МОЗ та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та додаткового фінансування до нього. Наразі обладнання вже змонтовано. Після отримання дозволу на право експлуатації від Державної інспекції ядерного регулювання України апарат розпочне свою повноцінну роботу. Завдяки ангіографу лікарі можуть оперативно обстежувати патології судин різних органів і систем, визначати місця їхнього звуження, закупорки або ж розширення, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси й хвороби, виявити та боротися з якими в інший спосіб не вдається.

«За останні роки область отримала від Міністерства охорони здоров’я України чимало надсучасного обладнання, зокрема і три ангіографи, — це важливий крок для покращення діагностики та лікування інсультів, боротьба з якими є одним з наших пріоритетних завдань, зважаючи на помолодшання та зростання поширеності недуги. Поява такого обладнання, разом із заходами щодо забезпечення правильної маршрутизації пацієнтів, профілактики інсультів та забезпечення доступності ефективного лікування і реабілітації, якісно вплинули на показники інсультів у регіоні, адже пацієнти отримують необхідну меддопомогу у лікарнях, де є необхідне обладнання та відповідні фахівці. Це підтверджують статистичні дані: у 2024 році відсоток пацієнтів, яким було проведено тромболізис (введення спеціального лікарського засобу, який розчиняє тромб в мозку) на Тернопільщині, склав 18%. При цьому показник, встановлений у європейському плані дій у боротьбі з інсультами до 2030 року — 15%. Середній по Україні цьогоріч — 13%, що утричі перевищує показник 2021 року, та у понад 25 разів — показник 2018. Ще один ключовий показник — проведення механічної тромбектомії (видалення тромбу з просвіту артерії або вени). На Тернопільщині цей показник у 2024 році склав 2,6%. Середній по Україні — 2%. Індикатор європейського плану до 2030 року — 5%. Зазначені медичні процедури є критично важливими для пацієнтів з інсультами. У випадках, коли тромболізис здійснюється протягом перших кількох годин, ризики інвалідизації зменшуються на 10-30%. У разі важкого інсульту, механічна тромбектомія дає до 50% шансів збереження функціональності. Важливо, що всі ці медичні послуги є безоплатними для пацієнтів, адже надаються в межах програми медичних гарантій. На Тернопільщині у 2024 році понад 95% пацієнтів з інсультом проліковані саме в законтрактованих з НСЗУ медзакладах області», — зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, з січня 2025 року маршрути транспортування пацієнтів з інсультом, інфарктом чи політравмою екстреною медичною допомогою узгоджуються з Міністерством охорони здоров’я України, що сприятиме більш ефективному наданню медичних послуг. Області мають подати їх для затвердження до 15 січня.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1503 змінено підхід до контрактування медзакладів для надання медичної допомоги при інсультах. Тепер їх перелік формує МОЗ, а також визначає строк дії договорів. Необхідність таких змін обумовлена тим, що фактична якість надання медичних послуг у певній частині медзакладів є незадовільною.

«У разі якщо будуть виявлені випадки невірного медичного кодування, призначення лікарських засобів, що не рекомендуються галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я, наявність обґрунтованих повідомлень про випадки неформальних платежів, незабезпечення цілодобовості (24/7) надання медичних послуг пацієнтам з гострим мозковим інсультом, в тому числі на підставі повідомлень, контракт з медзакладом буде розірвано. Попереджаю і власників лікарень – органи місцевого самоврядування, щоб потім для вас не стало несподіванкою розірвання контракту, працюйте над внутрішнім контролем якості медичних послуг», - зазначив Віктор Ляшко.

Також Міністр відвідав Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер, куди централізовано, коштом держбюджету було закуплено лінійний прискорювач. Наразі обладнання вже змонтували та встановили. Зараз лікарня готує необхідні документи для подачі в ДІЯР та отримання ліцензії для повноцінної роботи.

Зазначимо, що у 2023 році Медичні закупівлі України на замовлення МОЗ закупили для закладів охорони здоровʼя 15 лінійних прискорювачів Elekta Harmony, загальною вартістю 541 млн грн. Крім того, у листопаді 2024 року МЗУ придбали на замовлення ще 6 комплектів систем лінійних прискорювачів на загальну суму 347,4 млн грн.

Торік новітнє обладнання поставили у лікарні Івано-Франківська, Хмельницького, Луцька, Полтави, Сум, Черкас, Києва, Тернополя, Чернівців, Кропивницького, Одеси, Чернігова, Рівного та Львова. Таке медобладнання дозволяє лікарям спрямовано впливати на пухлини у внутрішніх органах, використовуючи опромінення. Це дає можливість повністю знищити або зупинити ріст пухлин із мінімальним пошкодженням здорових тканин пацієнта. Постачання критично необхідного обладнання у заклади охорони здоров’я триватиме й надалі відповідно до актуальних потреб медзакладів.

Також Віктор Ляшко відвідав Тернопільську обласну клінічну лікарню, де було змонтовано сучасний магнітно-резонансний томограф від компанії Siemens Healthcare GmbH (Німеччина) з напруженістю магнітного поля 1,5 Тесла. Обладнання було придбано Медичними закупівлями України на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Воно призначене для детальної візуалізації внутрішніх органів і тканин організму завдяки високоякісним двовимірним і тривимірним зображенням без використання рентгенівського випромінювання. Планове введення обладнання в експлуатацію — січень цього року.

Зазначимо, що у 2023 році МЗУ на замовлення МОЗ закупили 28 одиниць МРТ з потужністю магнітного поля 1,5 Тесла та 3 Тесла на загальну вартість близько 1,1 млрд грн. Зараз 15 МРТ вже доставлені до закладів охорони здоровʼя.

На черзі — розвезення ще 13 МРТ (1,5 Тесла), що були закуплені за бюджет 2023 року), а також 5 МРТ (1,5 Тесла), закуплених за бюджет 2024 року.

Крім того, завдяки дії грантової угоди між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України у межах Програми екстреного відновлення триває підсилення українських закладів охорони здоров’я новітнім обладнанням, яке закуплене коштом Уряду Японії. Завдяки реалізації грантової угоди українські медичні заклади отримали сучасне медобладнання, серед якого є й 9 апаратів МРТ, загальною вартістю понад 21 мільйон доларів США.

Також під час візиту до лікарні Віктор Ляшко оглянув операційний блок та ознайомився з роботою нейрохірургічного мікроскопа, який було поставлено в лікарню у межах фандрейзингової платформи UNITED24. Зазначимо, що такі мікроскопи є високотехнологічними і використовуються у нейрохірургії для виконання найскладніших оперативних втручань. За їх допомогою лікарі можуть робити операції на головному та спинному мозку.

Міністр охорони здоров’я України підкреслив, що попри виклики, спричинені повномасштабною війною, завдяки злагодженій роботі держави та партнерів, триває робота над забезпеченням лікарень найнеобхіднішим медичним обладнанням та вибудовування ефективних маршрутів пацієнта, щоби забезпечити українців якісними медичними послугами та правильно розподілити ресурси медзакладів.