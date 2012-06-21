Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Вже сімнадцять років тернопільські журналісти мають свою «хату», де щоразу можуть зустрітися з цікавими людьми, політиками, фахівцями різних галузей, обговорити чи подискутувати на суспільно-політичні, економічні, соціальні та інші теми, більше дізнатися про життя краю. Допомогу в опануванні сучасних знань тим, хто прагне вибрати для себе журналістику як професію, теж нададуть. Йдеться про Тернопільський пресклуб.
За ці роки пресклуб зініціював понад 20 проєктів. Варто хоча б назвати такі, як: «Сприяння медіареформам і розвитку регіональної журналістики», «Комплексна підтримка комунальних ЗМІ під час їх роздержавлення», перейнявся й створенням комунікаційного майданчика для покращення адаптації та соціалізації внутрішньо переміщених осіб у місцевих громадах.
Тепер ось у клубі розпочали новий цикл – творчі зустрічі із журналістами «Медіа про медійників». Запрагли дізнатися передусім, чому той чи інший гість заходу обрав саме цю професію, чи виправдалися його сподівання у журналістиці, про що мріє й чим захоплюється. Першим на ці та інші численні запитання колег відповідав радіожурналіст з міста Чортків Роман Островський. Журналістиці він уже присвятив пів століття своєї праці. Цікаво, що за фахом Роман Карлович – хімік, закінчив відповідний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, але журналістське покликання все-таки взяло гору в його житті, тож здобував ще й журналістські знання.
Нерозлучний він усі роки також із фотоапаратом. «Вловити мить – це побачити сенс життя», – переконаний Роман Островський. Тож під час творчої зустрічі в Тернопільському пресклубі він представив фотовиставку, присвячену 70-річчю славетного співака Назарія Яремчука. Журналісти могли також оглянути й експозицію світлин, що зафіксували півстолітній журналістський шлях самого Романа Карловича. Він також зібрав багато рідкісних матеріалів про відомих українців, насамперед – Володимира Івасюка, Назарія Яремчука.
Роман Островський любить не лише отримувати запрошення на зустрічі, він їх часто й сам організовує. От і зараз зізнається, що в нього виник задум зустрітися з людьми, з яким виріс на одній вулиці. Роман Карлович нинішнього лютого відсвяткував своє 70-річчя. Але вік для планів і бажань – не перепона. Торік укотре піднявся на найвищу карпатську вершину – Говерлу.