Тернопільські шанувальники мистецтва нарешті мають змогу відвідати виставку. Прикметно, що про це потурбувався хіба художній музей й гастропаб Natura. У закладі громадського харчування за цей рік відкрили вже третю виставку місцевих художників. Ресторатор Володимир Харкавий розповідає, що відвідувачі на експозицію полотен реагують позитивно, негативних відгуків не було. Це додало ентузіазму та енергії й надалі творити своєрідний галерейний майданчик. Цього разу тут вирішили представити роботи мисткині Катерини Кирильчук. Самого пана Володимира її твори «зачепили простотою сприйняття, вони сповнені глибиною думки й змісту».
Тернополянка Катерина Кирильчук уперше організувала персональну виставку. Назвала її — «Натура. Візії». Три тижні краяни та гості обласного центру можуть насолоджуватися її творами. Її візії заглиблені в минуле й сучасне, виражені різними стилями. Абстракціонізм, реалізм, сюрреалізм, деякі інші художні напрями переплелися у творчості молодої художниці. Але, каже, вже знайшла себе, власну мистецьку цікавинку. Сакральні кола, що символізують простір, нескінченність, можна бачити на різних її роботах. Мисткиня прагне цієї протяжності, вільності, тож у, здавалося б, прості чи відомі речі вкладає філософію, сутність життя. «Мандала», «Яблуко», «Гармонія», «Досвід», «Корова Габріела» — звичні назви полотен, які пані Катерина репрезентувала на виставці.
Національні мотиви також відчутні в її художньому доробку. Підготувала серію «Вкраїна». Одну з картин цього циклу представила в експозиції: вершину гори осідлала хата, поряд з якою в небо пнеться ялинка, а трохи нижче спокійно пасеться двійко коней, але на першому плані картини як печать, як символ нескінченності буття — сакральне колесо.
Мисткиня каже, що малювати почала, напевно, відтоді, коли взяла в руки олівець і ручку. Всі обкладинки шкільних підручників порозписувала зображенням очей. На одній з картин теж вивела око, щоправда, велике, але ця робота вже зберігається у приватному зібранні столичного поціновувача її творчості. До слова, Катеринині роботи є й в особистих колекціях громадян Франції та США.
Художниця любить проводити майстер-класи. Палітру, пензлик, фарби, полотна придбала для рідної сестри та матері, аби теж творили. Хіба семирічний син Давид перевагу віддає математиці, а не малюванню. Хоч нещодавно акрилом написав жучка сонечка. Сама ж економістка й художниця Катерина Кирильчук, крім писання картин, взялася за пошиття зі старих джинсів екоторбин та їх розмальовування. Серед Катерининих захоплень — йога, масаж і приготування їжі. Страв, які готує, не куштував, а ось її полотна можна назвати смачними, тобто барвистими, цікавими, гармонійними, добрими, відображенням багатого духовного світу.