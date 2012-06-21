У День Пам’яті та Примирення ми згадуємо і шануємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю. На жаль, із кожним роком дедалі менше із нами ветеранів, свідків Другої Світової війни. І сьогодні кожен із нас, як ніколи, розуміє справжню ціну словам «Хвилина миру». Бо, як і 75 років тому, українцям зі зброєю в руках нині доводиться обстоювати цілісність і незалежність своєї держави.
Нам потрібна єдність заради миру. Потрібна вона і для того, щоб подолати виклики, які маємо перед собою нині.
На цьому під час брифінгу 8 травня наголосив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що за добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіли 46 людей. Серед них 1 медик. На жаль, маємо три летальні випадки. Загалом підтверджений діагноз на COVID-19 мають вже 1721 киянин.
За добу захворіли 18 жінок віком 26-81 рік і троє дівчаток 2,8 і 13 років та 21 чоловік 31-79 років і четверо хлопчиків – 9 місяців, 4, 7 та 9 років. До лікарень міста доправлено 20 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Загалом у лікарнях нині 44 людини з підтвердженим діагнозом на коронавірус перебувають у важкому стані. П’ятьох підключено до апаратів штучної вентиляції легень.
За добу одужали 17 киян. Всього від початку карантину вірусну недугу здолали 127 жителів міста.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»