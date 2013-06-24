Надаємо підприємцям можливість впливати на підготовку потрібних їм фахівців в центрах профтехосвіти через залучення до наглядових рад ЦПТО. Це допоможе підвищити ефективність навчальних центрів та сприятиме зростанню конкурентоспроможності українців на ринку праці. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна під час бізнес-форуму в Полтаві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід відбувся в межах міжрегіонального проекту «Реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу», що реалізується Міністерством економіки України в партнерстві з ГО «Розвиток бізнес-сектору України» за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

«Сьогодні маємо серйозні виклики на ринку праці, серед яких - структурне безробіття. З одного боку, значна частина українців не може знайти роботу, оскільки їхній професійний рівень та навички не відповідають запитам роботодавців, з іншого - бізнес скаржиться на брак кадрів. Вирішення проблеми - у перенавчанні людей на нові професії та спеціальності, які є актуальними і затребуваними. Саме тому ми пропонуємо роботодавцям безпосередньо впливати на підготовку потрібних їм фахівців в центрах профтехосвіти через долучення до наглядових рад ЦПТО. Навчальні центри мають готувати тих фахівНадаємо підприємцям можливість впливати на підготовку потрібних їм фахівців в центрах профтехосвіти через залучення до наглядових рад ЦПТО. ців, які потрібні на ринку праці саме зараз», — зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, 7 членів наглядової ради центру профтехосвіти представлятимуть бізнес, також до її складу увійдуть представники центру зайнятості та місцевої влади. Члени наглядової ради безпосередньо впливатимуть на підготовку фахівців в ЦПТО, зможуть коригувати навчальні програми згідно запитів бізнесу, замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями, потрібними в регіоні.

Учасники форуму обговорили ситуацію на ринку праці Полтавської області та співпрацю бізнесу з центрами профтехосвіти ДСЗ щодо навчання, перенавчання та перекваліфікації робітників. А також відвідали навчально-виробничі майстерні Полтавського центру профтехосвіти, ознайомились з навчальними програмами центру.

На сьогодні в Полтавському ЦПТО ДСЗ навчають за 14 ліцензованими професіями та понад 70 освітніми програмами підвищення кваліфікації. Серед професій, які можна здобути, професії швейної галузі, водій тролейбуса, електротехнік, електромеханік, слюсар, оператор котельні, продавець, касир, бухгалтер, оператор поштового зв’язку.

Роботодавці можуть замовити підготовку фахівців в ЦПТО ДСЗ на наявні вакансії, або на вакансії, які з’являться у них найближчим часом. Також вони можуть відправити на навчання новій професії або підвищення кваліфікації вже працюючих у них співробітників, але за власні кошти.

На сьогодні в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості – в Одесі, Полтаві, Дніпропетровську, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 97 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації. З початку 2024 року навчання в центрах профтехосвіти пройшли 20 тисяч фахівців.