Міністерство економіки України прогнозує зростання кількості українців, які скористаються ваучерами для перенавчання від Державної служби зайнятості у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця програма вже допомогла тисячам українців опанувати нові професії та спеціальності. У 2023-2024 роках понад 41 тисяча українців пройшли перепідготовку за державний кошт. У 2025 році держава виділяє 330 мільйонів гривень на цю ініціативу.

«У 2023 році 18 тисяч українців скористалися ваучерами на перепідготовку та підвищення кваліфікації, минулого року вже майже 23 тисячі громадян отримали ваучери. Ми бачимо позитивну динаміку. Кількість людей, які бажають за державний кошт перенавчитися, опанувати нові затребувані професії та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці, зростає. Тож цього року на ваучери вже закладено майже 330 млн гривень і ми очікуємо, що більше людей скористаються цією можливістю», — пояснює заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Ключові переваги:

Ваучер покриває до 30 280 гривень вартості навчання.

155 професій і спеціальностей на вибір, включаючи ІТ, медицину, освіту, будівництво та інші.

Можливість самостійно обрати заклад для навчання.

Навчання завершується отриманням державного сертифіката.

Хто може отримати ваучер?

українці віком від 45 років;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани та ветеранки;

колишні полонені;

постраждалі внаслідок війни.

Зокрема, у 2024 році такими ваучерами скористалися понад 16 тисяч людей віком від 45 років, майже 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, 1300 людей з інвалідністю, та майже 700 учасників бойових дій.

Найбільше ваучерів отримали мешканці Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей. Серед популярних професій та спеціальностей: медсестринство, психологія, кухар, кондитер.