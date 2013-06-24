Охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу в застосунку «Резерв+», найчастіше обирають військові професії за такими напрямами: штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Наша мета — запропонувати користувачеві в сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у Силах оборони. Теза «війську потрібні всі» не втрачає актуальності. Адже кожна професія може бути корисною та збільшити спроможності війська», — зазначила заступниця міністра оборони.

Сервіс рекрутингу відкрито в застосунку «Резерв+» торік у жовтні. Він дає змогу українцям знайти для себе у війську оптимальну вакансію серед тисяч різних варіантів. Завдяки співпраці із платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони, а таких нині понад 6000. Досі зафіксовано понад 50 000 відгуків на ці вакансії.

Рекрутинг у «Резерв+» допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням. Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній з військових галузей або на якому напрямі громадянин розуміється найкраще.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у ЗМІ. Процес вибору вакансій зручний — є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс дає змогу швидко сортувати вакансії: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус», щоб відхилити, повідомляє Міністерство оборони.