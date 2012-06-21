Уряд створює платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників (ідеться про людей з інвалідністю). За словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, фокус полягає в доступності людини з інвалідністю до робочих місць та соціально-культурних об’єктів. Як інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, створення робочих місць для людей з інвалідністю — це швидке реагування уряду на проблематику: людина з інвалідністю має здобути якісну професійну підготовку для підвищення її конкурентоспроможності, яка здійснюватиметься через запровадження ваучерів на освіту, спільних програм підготовки зі Службою зайнятості та роботодавцями.
«Людина з інвалідністю не має бути ізольованою від суспільства, вона має отримувати гідний рівень утримання та догляду. А ті, хто хоче працювати і стан здоров’я дає змогу це робити, матиме для цього всі можливості», — каже міністр соціальної політики Юлія Соколовська.