У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди: 

  • № 17/18 Харків – Ужгород; 
  • № 38/37 Одеса – Ужгород; 
  • № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород. 

До/з станції Чоп курсуватимуть такі поїзди:

  • № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
  • № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
  • № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами: Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

  • № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 45/46 Харків – Ужгород;
  • № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Залізничники за цей час:

  • реконструюють горловину станції Чоп;
  • капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп;
  • демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть  8,3 км колії європейського стандарту; 
  • прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу; 
  • змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;
  • відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);
  • відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.