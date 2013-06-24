У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди:
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 38/37 Одеса – Ужгород;
- № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.
До/з станції Чоп курсуватимуть такі поїзди:
- № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
- № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
- № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).
До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.
При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами: Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:
- № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Харків – Ужгород;
- № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.
Залізничники за цей час:
- реконструюють горловину станції Чоп;
- капітально відремонтують колії на станціях Струмківка та Чоп;
- демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;
- прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;
- змонтують на всій 22-кілометровій дільниці Чоп – Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;
- відремонтують понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);
- відремонтують додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.