У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть такі поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами: Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Залізничники за цей час: