Рада Європейського Союзу продовжила дію Директиви про тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року. Міністерство національної єдності України уважно стежить за ситуацією щодо правового статусу українських біженців у Європі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Під час моїх візитів до країн найбільшого перебування українців активно співпрацюю з урядами європейських держав і Європейською комісією, щоб забезпечити стабільність для наших громадян за кордоном», — зазначив Віце-прем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

За його словами, розпочинати розмови про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир в Україні.

«Згідно з інформацією, опублікованою у ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців», — зазначив Олексій Чернишов.

Міністерство національної єдності України продовжує працювати над тим, щоб кожен українець, який тимчасово перебуває за кордоном, мав доступ до необхідної підтримки та захисту.