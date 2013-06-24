Під час онлайн-участі у засіданні Європейської ради Президент Володимир Зеленський закликав партнерів і далі збільшувати підтримку України, інвестувати у виробництво української та власної зброї, зберігати санкції проти росії й докласти зусиль, щоб розблокувати переговорний процес про вступ України в ЄС. Глава держави зазначив, що попри обіцянку путіна припинити атаки на енергетику росія в ніч з 19 на 20 березня запустила 171 ударний дрон. Безпілотники атакували об’єкти інфраструктури, і зокрема у Кропивницькому пошкоджено житлові будинки, православну церкву та школу. Серед поранених четверо дітей.

«Тому необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки, тривала та зростала. І це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди. Наша держава розраховує на європейську підтримку обсягом щонайменше 5 мільярдів євро. Крім того, важливі інвестиції у виробництво зброї і в Україні, і в Європі.

Окремо Володимир Зеленський закликав партнерів не послаблювати тиску на росію. Він наголосив, що санкції мають зберігатися доти, доки росія не почне виводити війська з української землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією.

«Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку росії. А ми всі знаємо, як легко москва нехтує своїми обіцянками: однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить. Ось чому ми маємо й далі підштовхувати росію до миру. Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», — зазначив глава держави.

Президент України поінформував про продуктивну розмову із Президентом США Дональдом Трампом і зауважив, що українська й американська команди й надалі працюватимуть над досягненням повного безумовного припинення вогню.

«путін має припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і почати виконувати те, що він обіцяє світу. Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені», — наголосив Володимир Зеленський, повідомляє Офіс Президента.