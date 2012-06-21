Цими днями багато хто називає Ужгород сакуровою столицею України. У місті на берегах Ужа на початку минулого століття було висаджено кілька десятків дерев японської вишні, а нині їхня кількість сягнула сотень. Вони ростуть не лише вздовж вулиць, у парках і скверах, а й на подвір’ях.
Місто приймає тисячі туристів, які їдуть звідусіль, щоб помилуватися цвітінням сакур, а разом і магнолій, церциса китайського (або юдиного дерева) та інших екзотичних рослин. Кожен прагне сфотографуватися біля розквітлих гілок, а рожевий цвіт сакур — повновладний господар міста.
Чимало гостей затримуються в місті на кілька днів, щоб побути у квітучій атмосфері якнайдовше. Тож для них і, звичайно, для самих ужгородців міська влада проводить традиційний «Сакура фест». Цьогоріч він триває аж два тижні — з 12 до 27 квітня, коли відбувається десяток фестивальних подій. Серед них виставка писанок, фестиваль камерного театрального мистецтва «Під цвітом сакури», чемпіонат із хіп-хопу, свято вогню, турнір із футболу, канатні перегони, фестиваль вина Sakura Wine та інші.
Розпочав фестивальні заходи нічний забіг вулицями Ужгорода, який відбувся в ніч з суботи на неділю. Перед його початком нагородили Анастасію Голич — школярку, яка в командному заліку виборола бронзу на 52-х міжнародних дитячих іграх в Єрусалимі.
Майже 200 учасників пробігли вулицями міста і набережними Ужа — тими, на яких росте найбільше сакур. Завершили пробіг на Театральній площі, звідки й стартували. Переможцям вручили кубки, солодкі презенти, подарункові сертифікати на відвідування фітнес-центру та мотузкового парку. Нагороди отримали найстарший і наймолодший учасники: 59-річний Василь Шароді та Назар Марценишин, вік якого ледь перейшов за рік.
А в неділю Театральна площа в межах «Сакура фесту» прийняла на концертному майданчику творчі колективи міста. Свято «Лабораторія творчості», влаштоване управлінням у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, відбувалося тут утретє. Гостей вітали ходулісти циркової арт-студії «Летючий дракон» та казкові герої з театру «Бавка». Поряд із співочими і хореографічними колективами виступали юні учасники театральних студій, а також студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв, які оволодівають акторською професією. Творчим колективам вручили символічні статуетки у вигляді сакур.
Учасники свята майстрували вироби на великодню тематику, могли прикрасити своїми квітковими композиціями фотозону і зробити світлини на пам’ять. «Сакура фест» тішитиме мистецькими, спортивними, пізнавальними й іншими заходами ще понад десять днів.