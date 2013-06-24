Долучитися до Тижня цифрової грамотності, який триває, можуть громадяни, бізнеси, громадські організації, освітні заклади. Для цього потрібно завантажити Open Pack із простими кроками для вдосконалення цифрових навичок і ділитися ними в соцмережах.

«Цифрова грамотність — базова навичка для кожного, хто хоче бути успішним у сучасному світі. З початку заснування Мінцифри ми ставили мету охопити базовими цифровими навичками 6 мільйонів українців. Досягли її за кілька років завдяки платформі «Дія.Освіта». Нині понад 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками. Не менш важливо поліпшувати знання з цифрової безпеки, щоб користуватися всіма перевагами технологій», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На сторінках «Дія.Освіта» в соціальних мережах є поради, як безпечно і з максимальними перевагами використовувати пристрої й мережу. Інтерактиви про цифрову грамотність, гайди з використання онлайн-сервісів доступні для користувачів усіх вікових категорій — від підлітків до людей елегантного віку.

«Дія.Освіта» — безплатна доступна для всіх платформа актуальних знань і практичних навичок у царині технологій, оновлена 2023 року завдяки вагомій підтримці Google.org та Фонду Східна Європа. На платформі понад 2,3 мільйона користувачів, більш як 200 освітніх серіалів у форматі едьютейнменту, симуляторів, тестів для визначення цифрових підприємницьких навичок і профорієнтації. Тиждень цифрової грамотності з «Дія.Освіта» — це можливість для кожного знайти нову інформацію, яка допоможе поліпшити цифрові навички та знання з кібергігієни», — зазначила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомляє Мінцифри.