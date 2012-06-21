Уже правилом хорошого тону стало заявляти, що підписаний восени 1939 року пакт Молотова—Ріббентропа відкрив дорогу Другій світовій війні, убезпечивши Німеччину від загрози бойових дій відразу на Заході і Сході. Та мало хто згадує, що за рік до цього відбулося не менш ганебне дійство в Мюнхені, де лідери Великобританії і Франції віддали Гітлеру на розтерзання Чехословаччину, сподіваючись умиротворити цим Третій рейх та спрямувати його агресію проти СРСР.
Уже після того як нацисти не обмежилися анексією переданої Німеччині Судетської області, а окупували всю сусідню державу, англійці визнали право Гітлера розпоряджатися чехословацьким золотом, що зберігалося в державному банку Англії. Так золоті злитки вартістю за сучасними цінами 1,1 млрд доларів пішли на фінансування війни проти самих горе-демократів, а Третій рейх, запас банківського золота якого становив лише 26 тонн, в один момент наростив його обсяг майже вдвічі.
Мало хто знає, що навіть станом на 22 червня 1941 року, тобто після окупації Франції і завершення боїв на Заході, танкові з’єднання вермахту ще на 20% були укомплектовані чеськими танками Lt-38. Без них гітлерівські бліцкриги, а отже і світова війна, навряд чи стали б реальністю.