Найвищий обсяг експорту України у 2021 році має продукція металургії та аграрного сектору, а більшість галузей вітчизняного виробництва показують суттєвий приріст у порівнянні з показниками 2020 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

За результатами року об’єм експорту недорогоцінних металів та виробів з них склав 15,98 млрд доларів США, що на 77% більше, ніж у 2020 році, а продуктів рослинного походження - 15,55 млрд доларів США або на 30,9% більше показників 2020-го.

До першої п’ятірки за обсягами експорту також входять мінеральні продукти (8,42 млрд доларів США, зростання на 58%), жири і олії тваринного або рослинного походження (7,05 млрд доларів США, зростання на 22,6%), а також механічне, електрообладнання, машини та механізми (4,82 млрд доларів США, на 7,4% більше результатів попереднього періоду).

Хороші результати - у вітчизняних експортерів готових харчових продуктів (3,8 млрд доларів США, ріст на 13,1%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості (2.76 млрд доларів США, збільшення на 36,7%), деревини і виробів з деревини (2,01 млрд доларів США, на 42,6% вище показників 2020-го).

«Наша ключова задача - відкрити якомога більше іноземних ринків для українських виробників. В 2022 році плануємо не менше 40. Важливо зняти обмеження та поглибити присутність там, де ми вже є, щоб стимулювати ріст торгівлі у двозначних відсотках», - повідомила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, обсяг експорту товарів з України за 2021 рік складає 68,24 млрд доларів. Такий показник є найбільшим з 2012 року. Попередні показники такого рівня Україна мала у 2011-му (68,39 млрд доларів) та у 2012 роках (68,81 млрд доларів).