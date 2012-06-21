Популярний серед українців продукт — сало — цього року подорожчав на 28 грн за кілограм і очолив рейтинг продуктів, які були лідерами зростання цін у 2017 році.
Відповідний рейтинг склали експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж, повідомив голова асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook. Експерти надали підрахунки в процентному і гривневому співвідношенні.
ТОП-5 «Гривневий еквівалент»:
1 місце — сало, яке цього року подорожчало на 28 грн за кілограм.
2—3 місце — свинина і вершкове масло додали в ціні 27 грн за кілограм.
4 місце — яловичина за 2017 рік подорожчала на 26 грн за кілограм.
5 місце — сир м’який, вартість якого зросла на 20 грн.
ТОП-5 «Відсотковий еквівалент»:
1 місце — лідером цього рейтингу також є сало, яке з початку року додало в ціні 68%.
2 місце — буряк подорожчав на 58%.
3 місце — морква — на 57%.
4 місце — свинина — на 37%.
5 місце — яловичина — на 30%.
Згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксовано інфляцію на рівні 0,9% проти попереднього місяця і 13,6% — у річному вираженні.
У Кабінеті Міністрів України прогнозують інфляцію в поточному році на рівні 12,9%, у Національному банку — 12,2% на кінець року. Ключові кредитори України — Міжнародний валютний фонд і Світовий банк — прогнозували сповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.