Центр гуманітарного розмінування оголосив торги на закупівлю послуг з розмінування агроземель за поданими цього року заявками. Перші три аукціони відбудуться в системі Prozorro в першій половині березня. За їхніми підсумками буде визначено фінальну цінову пропозицію і переможців, з якими ЦГР укладе угоди на розмінування.

«Українські фермери подали на участь у програмі компенсацій вже більш як сотню заявок. Упродовж наступних двох тижнів буде визначено переможців, що розміновуватимуть понад 470 гектарів у Харківській та Миколаївській областях. Ми прагнемо збільшити кількість ділянок, які розміновуватимуть у межах програми компенсацій. Тому активізуємо роботу з фермерами, щоб кількість заявок, які відповідають умовам участі у програмі, зростала», — сказалаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Очікувана вартість очищення 472,4 гектара становитиме 28,1 мільйона гривень. Торги відбуватимуться за класичним англійським аукціоном у три раунди на зниження стартової ціни, повідомляє Мінекономіки.