У Черкасах, у приміщенні національного університету, відкрито соціально-мистецький проект «Торкаючись, бачу: великі українці». Проект, створений ротарійцями зі Львова, руйнує стереотип, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. Уперше створено можливість показати незрячим, який мали вигляд найвидатніші особистості української культури та науки.
На виставці представлено 12 скульптурних портретів визначних постатей нашого державотворення для тактильного сприйняття незрячими та особами з вадами зору: Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Григорій Сковорода, Андрей Шептицький, Микола Амосов, Марія Заньковецька, Георгій Гонгадзе, Володимир Івасюк, Михайло Бойчук, Олександр Довженко, Сергій Нігоян. Біографія кожного з них озвучена через аудіомедійний засіб впізнаваними голосами відомих українських музичних виконавців. Виставка вже відбулася у Львові, Києві та Дніпрі.
Торкаючись, бачу
У Черкасах, у приміщенні національного університету, відкрито соціально-мистецький проект «Торкаючись, бачу: великі українці». Проект, створений ротарійцями зі Львова, руйнує стереотип, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. Уперше створено можливість показати незрячим, який мали вигляд найвидатніші особистості української культури та науки.