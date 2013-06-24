Україна має багато роботи на шляху вступу в Європейський Союз та приєднання до внутрішнього ринку ЄС, але це не потребуватиме тривалого періоду. Про це заявила віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час публічної дискусії «Процес вступу Украіни до ЄС: як рухатися ефективно та швидко» за участі міжнародних експертів з євроінтеграції, що відбулась у Києві 22 липня.

Захід проходив з нагоди першого візиту Консультативної групи високого рівня з питань вступу України до ЄС — колишніх єврокомісарів, міністрів та послів з Ісландії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії із власним досвідом вступу їхніх країн у ЄС.

У межах дискусії обговорили, зокрема подальші пріоритетні кроки у процесі переговорів про вступ у ЄС, а також виклики на цьому шляху. Учасники панельних дискусій сфокусували увагу на ключових аспектах представлення української позиції у Брюсселі та інших країнах­членах ЄС, навігацію в переговорному процесі та очікування від розширення Євросоюзу.

«Попереду на нас чекає багато роботи, щоб стати повноцінною частиною Європейського Союзу і внутрішнього ринку ЄС. Незалежно від політичної волі вступити в ЄС можливо, лише відповідаючи його критеріям. У найближчій перспективі маємо важливе завдання якісно та швидко пройти процес скринінгу, після того перейти до відкриття всіх переговорних розділів.

Думаю, що цей процес не потребує тривалого часу, адже Україна має за плечима десятирічний досвід виконання Угоди про асоціацію, а також численні елементи секторальної інтеграції, що виходять за межі цієї угоди. Вона є найамбітнішою угодою, яку укладав Європейський Союз із третьою стороною», — зазначила віцепрем’єр­міністр.

З її слів, ключове завдання для української влади на сьогодні — залишатися сфокусованою, згуртованою та проактивною на євроінтеграційному шляху. Ольга Стефанішина висловила сподівання, що Європейська комісія допоможе забезпечити належну динаміку процесу.

«Ми молода нація, яка зробила свій європейський вибір десять років тому під час Революції Гідності, і сьогодні боремося за нього на передовій. Трансформації, необхідні для реалізації вибору нашого народу, не мають тривати десятиліттями. Такої самої позиції ми очікуємо і від наших партнерів та союзників», — зазначила урядовець.

Вона висловила окрему подяку Швеції, яка започаткувала Консультативну групу високого рівня, що надаватиме експертну підтримку уряду України у процесі вступу в ЄС.

Участь у панельній дискусії взяли, зокрема члени Консультативної групи Сесілія Мальмстрьом, колишня єврокомісар з питань внутрішніх справ, єврокомісар з торгівлі, член Європейського парламенту, міністр Швеції з відносин з ЄС; Андріс Пієбалгс (Латвія), колишній єврокомісар з питань енергетики, єврокомісар з питань розвитку, Посол Латвії в ЄС, міністр фінансів і освіти Латвії; Альгірдас Шемета (Литва), колишній єврокомісар з бюджету та фінансового планування, єврокомісар з оподаткування, митного союзу, аудиту та боротьби з шахрайством, двічі міністр фінансів Литви, повідомляє служба віцепрем’єр­міністра.